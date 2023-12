Sacchi: “Juventus-Inter ha ammazzato il calcio. La gara di ieri l’ha salvato”

L'ex allenatore e ora opinionista ha analizzato la gara di ieri sera, tornando pure sul match finito in parità domenica scorsa

Arrigo Sacchi ha analizzato il momento dell'Inter all'indomani della netta vittoria conquistata dai nerazzurri al Maradona di Napoli. In più è tornato sulla gara di settimana scorsa contro la Juventus. "Napoli-Inter, al di là del risultato, è stata una partita che ha riconciliato il pubblico con il calcio. Complimenti a tutti gli interpreti, quelli che hanno vinto e quelli che hanno perso. Non ho difficoltà a dire che, se gioca con ha fatto ha fatto a Napoli, l'Inter è la favorita per lo Scudetto".