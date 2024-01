Sacchi: “Inter e Juve per lo scudetto? Anche il Milan può dare fastidio”

Sui nerazzurri ha aggiunto: "Ha un’idea di gioco e cerca di svilupparla, però le manca una cosa: il pressing. Così il Verona, sabato a San Siro, veniva fuori dalla propria area e dalla propria metà campo tranquillamente, senza opposizione. I nerazzurri si chiudevano per ripartire negli spazi, ma io dico: non sarebbe meglio fare un pressing più offensivo e cercare di rubare il pallone vicino all’area avversaria? In questo modo si creerebbero seri problemi ai rivali, li si manderebbe in confusione e li si costringerebbe a giocare a ritmi vertiginosi".