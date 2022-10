Sacchi: “Il gioco è l’unica cosa che conta, in Italia siamo difensivisti”

"Il guaio è che noi siamo figli della nostra cultura e della nostra storia: siamo difensivisti nel dna, dopo le grandi conquiste dei Romani non siamo mai andati all’attacco e abbiamo sempre pensato, prima di tutto, a non prenderle. Bisognerebbe, invece, confidare maggiormente nel nostro sapere e usare l’arma del coraggio, proprio come ha fatto il Napoli contro l’Ajax. Sotto di un gol in avvio di partita, ha ribaltato il tavolo affidandosi esclusivamente al gioco. Vogliono capirlo, gli allenatori italiani, che il gioco è l’unica cosa che veramente conta, non costa nulla, non fa andare i bilanci in rosso e non s’infortuna".