Sacchi: “Allegri è ad un livello superiore rispetto ad Inzaghi”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sfida con i nerazzurri di domani.

Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha detto la sua su Juve - Inter . Ecco le sue parole a la Gazzetta dello Sport: "Cominciamo col dire che è la sfida tra le due squadre che hanno speso di più, e dunque sarebbe lecito attendersi momenti di spettacolo. Aggiungiamo che gli allenatori, Allegri e Simone Inzaghi, sono due tattici, e probabilmente Allegri è a un livello superiore rispetto al rivale.

Punta su compattezza difensiva, forza fisica e ripartenze grazie alla velocità di Chiesa o di Kean. Ecco, se l’Inter imposterà la gara in questo modo, e cioè se penserà di fare difesa e contropiede, finirà per perdere. Perché? Semplice: la Juve, in questi fondamentali, è superiore.