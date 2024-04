Sabatino Durante: “Thiago Motta interessa alla Juventus, Zirkzee meno…”

Intervistato per News.Superscommesse.it, Sabatino Durante ha parlato del possibile arrivo alla Juventus di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Certamente sì, da calciatore ha giocato con tante big ed ha grande personalità. E, comunque, da allenatore si trova a Bologna, dove la piazza ha il palato fine e la società è già importante. Il pallone e il campo sono gli stessi ovunque. Anzi, con una società più strutturata si troverà ad avere un lavoro facilitato, in quanto dovrà fare “solo” l’allenatore”. L'intermediario ha poi parlato dell'attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee:“Lo vedo più al Milan, dove può avere la possibilità di giocare titolare senza Giroud; la Juventus ce l'ha già il centravanti pagato a peso d’oro. È vero che si può giocare anche a due punte, ma non ce lo vedo nella stessa squadra di Vlahovic. Da quello che mi risulta non credo sia un obiettivo della Juve, la vedo più come una voce mediatica. Ai bianconeri serve piuttosto qualità in mezzo al campo ed anche qualcuno dietro che possa far cominciare l’azione in maniera maggiormente qualitativa. Se fossi il suo procuratore lo porterei al Milan, non alla Juventus che comunque, ripeto, non credo lo stia cercando”.