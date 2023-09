Sabatini: “Dico terzo posto per la Juve. Se poi non ci fossero infortuni…”

Da qui ripartiamo per modificare qualcosa. Ecco come cambia il punto di vista dopo tre giornate. Podio per la Juve che si piazza al terzo posto: "Allegri allena gli stessi dell’anno scorso, con Weah e Cambiaso unici innesti. Il podio viene suggerito dalle settimane senza impegni internazionali. Se non fosse sempre punzecchiato dagli infortuni, qualcosa di più potrebbe portarlo Pogba, unico vero campione in rosa. Chiesa e Vlahovic in ripresa ma sempre in chiaroscuro: alti e bassi. Gli attaccanti juventini dipingono il classico dualismo bianco e nero, anziché il rassicurante grigio che fa bella figura su tutto." E infine: "Milan o Inter per lo scudetto, sperando si arrivi a uno spareggio. Juve e Napoli per completare la zona Champions, sperando che il buon cammino europeo regali all’Italia una quinta squadra nell’edizione dell’anno che verrà. È solo un pronostico.".