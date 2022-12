Sabatini: “Il cambio allenatore alla Juventus è possibile, ma Zidane…”

Ma nel frattempo si legge che Zidane sarebbe felicemente disponibile a sedersi sulla panchina bianconera, oltre che su un ingaggio multimilionario. Dare a Zizou i soldi che merita? Non c’è nulla di male. Se non due particolari: al Real Madrid guadagnava più di dieci milioni all’anno, Allegri ha ancora un biennale da 7 milioni più bonus. Non occorre un algoritmo per capire che il cambio di allenatore alla Juve è possibile, ovvio. Anzi, probabile se la squadra non centra almeno la qualificazione alla prossima Champions".