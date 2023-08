Sabatini: “Rigore per il Bologna? Altri episodi a sfavore della Juventus”

Sandro Sabatini ha analizzato gli episodi arbitrali di Juventus-Bologna: oltre al mancato rigore, il giornalista ha sottolineato altri casi

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha disaminato tutti gli episodi arbitrali più rilevanti di Juventus-Bologna. Ecco cosa ha detto: "Nel primo tempo c’era una sospetta spinta spalla-schiena su Chiesa e una mano bolognese di varia interpretazione su cross rasoterra di Weah. Sul primo episodio, non è intervenuto l’arbitro Di Bello che era vicino. Sul secondo, ha lasciato correre (giustamente) il Var Fourneau. In entrambi i casi le interpretazioni precedenti hanno alimentato confronti non univoci: la situazione peggiore per qualsiasi arbitro. Parliamoci chiaro: su spinte spalla-schiena e su mani in area, c’è sempre discussione. E spesso decisioni diverse per episodi simili".

Il mancato rigore contro la Juve — Successivamente, il giornalista si è concentrato sull'episodio più discusso della partita della Juventus: "Whatsapp nell’intervallo o meno, si presume che l’arbitro e il Var siano rimasti condizionati dalle due decisioni prese (o “non prese”, dipende dai punti di vista) nel primo tempo. Così è scattato il corto circuito che ha portato Di Bello a vedere solo quello che "voleva" vedere, quando invece si nota dalle immagini che è evidentemente impallato. La segnalazione del fallo di Iling spetterebbe d’autorità al Var. Invece… Invece si evidenzia un’altra opacità della stagione appena iniziata. A inizio estate, il designatore Rocchi aveva promesso la diffusione degli audio Var per spiegare e chiarire gli episodi più clamorosi. A metà estate hanno riferito che questa utilissima novità sarebbe iniziata dopo le prime tre giornate e la sosta. Quindi a fine estate avremo davvero gli audio. Ma dopo quanti giorni? Per quali episodi? Sarà la soluzione per limitare sia gli errori? E le polemiche? Saranno una play list di “vai a vedere al Var”, per scongiurare poi l’accusa di mancato intervento?".

Le conclusioni di Sabatini — Il giornalista ha concluso la sua analisi dicendo: "Gli interrogativi sono infiniti, come le proposte per migliorare. Ma partiamo dalla base: gli arbitri non sbagliano in malafede. Semplicemente sbagliano, come i giocatori e gli allenatori. Gli errori sono quindi ammissibili, ma a patto che le decisioni siano uniformi e tutte uguali. Sulle spinte spalla-schiena si notano fischi variabili sia in campo sia in area. Sulle mani, anche. Tormentati dalle decisioni di libera interpretazione, gli arbitri perdono prontezza e serenità per quelle invece lampanti e clamorose: tipo il fallo di Iling su Ndoye".