Sabatini: “Luis Alberto? La Lazio non deve mandarlo alla Juve”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Radio: "Per Luis Alberto la Lazio faccia una black-list di squadre in cui non potrà andare: Inter, Juventus, Milan e altre. Fai una rescissione del contratto così, per i biancocelesti non è affatto sconveniente. I modi e la forma sono sbagliati. Mi aspetto che in settimana si decida tutto, mettendo una lista di club che ho descritto. Questo è diritto della Lazio, Luis Alberto deve rispettare. Magari togli l’Inter perché Simone Inzaghi potrebbe aver chiamato il giocatore. Lo spagnolo non sarebbe titolare nonostante sia un grande centrocampista. Dall’anno prossimo però avrebbe tanto spazio".