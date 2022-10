Sabatini: “La Juve non ha abdicato, combatterà”

L'ex dirigente ha parlato della situazione che sta vivendo la Juventus in questo inizio di stagione, con la squadra che non riesce ad ingranare

redazionejuvenews

La Juventus ripartirà domani sera dalle mura amiche dell'allianz Stadium, dove arriverà ospite il Bologna. La partita, valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A, servirà ai bianconeri per rilanciarsi dopo il terribile inizio di stagione, che li ha visti vincere solamente due partite, contro Sassuolo e Spezia, delle nove disputate tra campionato e Champions League. La squadra dovrà rimettersi in carreggiata per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, ora dietante sette punti, in attesa del rientro dei suoi lungodegenti.

L'ex direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato durante il programma Kickoff in onda su Dazn della situazione che sta vivendo la Juventus, che non riesce ad ingranare ed trovare un equilibrio: "Lo scudetto per la Juventus è ancora possibile, si. Non me ne parlate perché mi ha soffiato certi scudetti mai visti: con la Roma sono stato sopra di 7-8 punti e poi sono arrivato secondo. Perché questa Juventus non potrebbe vincere? Certo che può vincere".

"Quando avrà recuperato Pogba e Chiesa, che non so quando rientreranno, torneranno ad essere competitivi. Allegri le cose se le fa scivolare dietro: si rimetterà in campo e ricomincierà a fare le cose che deve fare. Non pensate che la Juventus abbia già abdicato. La Juve combatterà".