Sabatini: “Juve cresciuta rispetto alla partita con l’Inter dell’andata”

Sabatini ha commentato la sconfitta della Juventus contro l'Inter: per il giornalista, i bianconeri sarebbero migliorati rispetto all'andata

Dagli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta rimediata dalla Juventus contro l'Inter. Per il giornalista, andrebbero segnalati alcuni progressi della squadra bianconera almeno rispetto al primo match disputato in campionato contro i nerazzurri. Inoltre, la differenza mostrata nella partita di San Siro non dovrebbe essere attribuita a fattori mentali. Ecco le sue parole: