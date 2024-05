Sabatini: “Juve? Il divorzio da Allegri costerà 20 milioni”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sui bianconeri: "A fine stagione Giuntoli presenterà la situazione a John Elkann, con il divorzio da Allegri che costerà 20 milioni e altrettanti ce ne vorranno per il contratto di Thiago Motta. Thiago Motta potrebbe andare ovunque perché ha un profilo internazionale. Si parla tanto di un accordo con la Juve e io non so il vincolo che lo ha legato a Giuntoli, ma secondo me non fanno i conti con la reazione di Elkann perché poi deve andare a giustificarla una spesa del genere tra il divorzio da Allegri e l’arrivo di Motta. E Allegri, come tutti gli allenatori, giustamente non rinuncerà ai soldi perché ha ancora un anno di contratto con la Juventus. In ogni caso, spero per lui che Allegri non rimanga alla Juve".