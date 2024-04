Sabatini: “Il divario tra Inter e Juventus rischia di non cambiare”

Intervistato a Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha parlato di Juventus e Inter in previsione della prossima stagione. Ecco le sue parole: "I punti di differenza fra la Juve e l’Inter, con questa rosa, saranno dieci, quindici o venti anche l’anno prossimo. La Juventus nel girone d’andata ha lottato con l’Inter, ma era tanto miracoloso quel girone d’andata tanto quanto deludente questo di ritorno. La via di mezzo è questo terzo posto in classifica, poi per quanto riguarda il gioco ho visto la partita tra Roma e Bologna e poi ho visto la partita della Juventus con la Lazio. Lo stadio era lo stesso, però attenzione solo a una cosa: Thiago Motta è un ottimo allenatore, ma l’aspetto psicologico è fondamentale. Quando giochi nell’Atalanta o nel Bologna la maglia non pesa come nell’Inter e nella Juventus. Guardate Roberto Gagliardini: il contesto fra Atalanta e Inter era diverso. E a Bologna c’è un contesto migliore per lavorare".