Sabatini: “Contro la Fiorentina la Juventus ha rischiato poco”

Nel suo video-editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato il successo della Juventus contro la Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole: "Più sette sul quinto posto, quindi zona Champions che si riavvicina. Siccome era una crisi di risultati e non di gioco, la Juventus ha visto bene di fare tre passi, cioè punti in avanti in classifica e forse uno indietro nella prestazione, almeno nel secondo tempo.(...) Per il resto, la Juve ha curato la convalescenza coprendosi e poi rischiando poco. Insomma gestendo l’affanno naturale dopo le ultime tremende nove giornate. (...) Singoli da segnalare: Chiesa non stava bene e si è notato, McKennie e Rabiot molto su e giù tra primo e secondo tempo, come il resto della squadra. Una parola in più per Gatti, che mette ancora l’autografo su una vittoria sofferta, come gli era successo contro Monza e Napoli. Ma soprattutto diventa il difensore centrale con più gol in Europa. Non male".