Sabatini su Chiesa: “Sta giocando male, non è il solito calciatore”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a SportMediaset: "Conte è un allenatore straordinario ma dire che con lui in panchina lotti subito per lo scudetto non sono d'accordo, vediamo che squadra gli fanno. Da quello che mi risulta Conte nei colloqui col Napoli ha detto questo il mio stipendio e questo il contratto e faccio anche il Ds, il manager all'inglese e quindi era stata visto bene l'arrivo di Manna che è un giovane. Tridente alla Juventus? Io sono curioso di vedere il tridente ma Chiesa state vedendo che partite sta facendo? Se si parla di Chiesa in linea teorica è un conto se parliamo di quello visto a Cagliari è un altro. Fa un'azione a partita e dire che è poco. Sarà un problema anche per Spalletti".