Sabatini: “Bonucci lontanissimo dal giocatore dei tempi della Juventus”

Intervenuto a Radio Radio, Sandro Sabatini ha parlato di Leonardo Bonucci . Dopo la breve esperienza all' Union Berlino , lo storico difensore della Juventus sembrerebbe molto vicino al ritorno in Italia. Infatti, la Roma starebbe trattando con l'entourage del calciatore il passaggio nella capitale. Sul giocatore, il giornalista si è espresso così:

"Per carità, è un monumento e sarei contentissimo di essere smentito, ma pensare che adesso possa offrire un rendimento diverso da quello che si è visto da un anno e mezzo a questa parte… se mettete su Youtube una qualsiasi partita dell’Union Berlino, vedrete un calciatore lontanissimo da quello che è stato. Se poi Bonucci risorge con Mourinho, allora oh, mi sarà sbagliato. Però non c’entra niente la storia dell’appartenenza alla Juve, ma il fatto che prenderesti un calciatore che da un anno e mezzo non è più Bonucci… Juve-Roma? Dipende che Roma sarà, una Roma al completo vale la Juventus…”.