Sabatini: “Allegri da un anno è il colpevole della Juve, ma non il solo”

Sandro Sabatini , giornalista, ha detto la sua sulla situazione della Juventus . Ecco le sue parole: "Allegri? È l’allenatore che ha vinto più di tutti nella storia della Serie A. Ma in passato era merito dei giocatori, della società, della fortuna e anche degli arbitri. Da un anno e mezzo è il colpevole della Juve che quando vince comunque non gioca bene, quando pareggia comunque gioca male, quando perde comunque gioca malissimo. Comunque. Tutto con disinvoltura. Nel giro di una settimana si passa da “Allegri è capace di preparare solo la fase difensiva” all’esatto opposto: “Ha subito 10 gol in 3 partite”. E così via…

Nel Milan, tutti danno la colpa a Tatarusanu; nella Juve, nessuno dà i meriti a… Di Gregorio (Monza). C’è qualcosa che non torna, nei giudizi? Con Berardi (valutato in estate) in rossonero, ieri avrebbe vinto lo stesso il Sassuolo? Con Rovella (prestato) in bianconero al posto di Paredes, il Monza avrebbe ugualmente stradominato un tempo a centrocampo? All'improvviso quattro interrogativi. Spiazzanti. E se ne potrebbero proporre almeno una ventina, da una parte e dall’altra. Su giocatori, duelli, confronti e scelte di mercato.