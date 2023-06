Sabatini sta con Allegri: “Dovrebbe essere lasciato in pace”

Walter Sabatini , dirigente, ha detto la sua a TMW Radio, parlando della Juventus . Ecco le sue parole sul tecnico bianconero: "Allegri non voluto dai tifosi bianconeri? Penso che sbaglino. Ha dovuto sopportare una stagione difficilissima e ha portato comunque in una posizione di classifica accettabile.

Sarebbe comunque terza. Penso che Allegri dovrebbe essere lasciato in pace. Io alla Juve? Non dirai mai di no, ci andrei subito.