Mondiali, anche la Francia si schiera contro la Russia

È arrivata la decisione della federazione calcistica francese sulla partecipazione dei russi al torneo in Qatar. A dirlo è il presidente.

Queste le parole di Le Graet: "Non ho ancora parlato con le altre federazioni al riguardo, ma sono favorevole all'esclusione della Russia dal prossimo Mondiale . Questo è il mio primo impulso. Di solito io penso che lo sport serva a riconciliare le persone e alleggerire le tensioni. Ma tutto questo sta andando troppo oltre. Perciò il mondo dello sport e in particolare quello del calcio non può più restare a guardare ed essere neutrale . Io di certo non mi opporrò all'esclusione della nazionale russa". Un messaggio chiaro e duro alla Fifa, da parte del presidente della federazione che esprime la nazionale campione del mondo in carica.

Parole, queste, che fanno seguito ad altre manifestazioni di protesta contro la guerra e di solidarietà per l'Ucraina. Nei giorni scorsi già la Svezia e la Polonia avevano espresso la volontà di non scendere in campo contro la Russia in caso di ipotetica sfida nei playoff. Per i polacchi, in particolare, c'è stata anche la presa di posizione del portiere della Juventus Wojciech Szczesny, coinvolto anche a livello familiare dalla vicenda. E nelle ultime ore è arrivata anche la decisione della Repubblica Ceca, che in una nota, per bocca del presidente del Comitato Straordinario della Federcalcio della Repubblica Ceca (VV FACR), Petr Fousek, ha dichiarato: "La nazionale ceca non giocherà contro la Russia nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la guerra finisca al più presto".