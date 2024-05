Rummenigge svela: “La Juve mi aveva cercato prima di passare all’Inter”

Rummenigge, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: "L’accoglienza fu incredibile, sotto la pioggia. In serata dissi le mie prime parole in italiano: “Sono molto felice di essere qui”. Era vero. Anche perché l’Inter non era la mia unica possibilità. Chi c’era? La Fiorentina e la Juve. Ma io volevo l’Inter. Volevo vincere con loro: da bambino, a 8 anni, oltre al Bayern mi appassionai anche alla Grande Inter di Mazzola, avevo il poster in camera. E proprio Sandro venne a cercarmi nel 1984, allora direttore sportivo: non avrei potuto dirgli di no».