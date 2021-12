Rummenigge: “Chiesa giocatore da Bayern. Non dormirei con i bilanci della Juve”

L'ex dirigente del Bayern Monaco, oggi all'interno dell'organigramma UEFA, è tornato a parlare della Juventus e dei giocatori in forza ai bianconeri

redazionejuvenews

L'ex dirigete del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge è tornato a parlare della Juventus e del calciatore bianconero Federico Chiesa, che tanto piace al dirigente e al club tedesco. L'ex giocatore ha parlato dei conti della Juventus: "Noi al Bayern Monaco siamo stati capaci di vincere e per vent'anni anni chiudere i bilanci in attivo. Io non dormirei la notte se avessi i debiti che ha Agnelli alla Juventus. Noi siamo stati bravi al Bayern a portare avanti la nostra politica che ci ha permesso anche di vincere tanto. Al Bayern Monaco piace Chiesa, posso confermarlo. È un grande giocatore e lo ha sempre dimostrato, in Nazionale, alla Juve e alla Fiorentina. È un giocatore da Bayern Monaco".

Rummenigge poi ha parlato anche di Dusan Vlahovic, e del futuro dell'attaccante serbo, che sembra lontano da Firenze: "Gli suggerisco di restare a Firenze perché rincorrere i soldi a poco più di vent'anni non porta a niente. Gioca in una bella squadra, resterei ancora un po' in viola fossi in lui. Può diventare molto forte. Commisso non ha problemi di soldi e quindi non ha bisogno di avere cifre altissime ma secondo me lui vuole fare una grande Fiorentina, come una volta. Italiano sta facendo giocare molto bene questa squadra. Il progetto della Fiorentina è serio e spero che con il procuratore di Vlahovic trovino la soluzione migliore per tutti".

Chiusura sulla Superlega e sulla sua istituzione: "È stato come chiamare un SOS, perché tutti quanti avevano grandi problemi finanziari. Il Barcellona è sotto gli occhi di tutti, ma anche l’ultimo bilancio della Juventus mi ha lasciato perplesso. È importante che società come il Bayern Monaco abbiano detto di non avere la voglia di partecipare. Non si può fare la Superlega perché si trasformerebbe il calcio in uno sport americano e con la cultura europea non funzionerebbe".