Rummenigge (CEO Bayern Monaco): “Volevo parlare con Agnelli, ma non sono riuscito a telefonarlo”

Il CEO del Bayern Monaco ha parlato

TORINO - Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera circa la nascita della Super League. Queste le sue parole: "Superlega? Volevo parlare con Agnelli ma non sono riuscito a trovarlo al telefono. Non so le sue motivazioni e non voglio criticarlo senza saperle. Forse c’è una motivazione che non conosco. Inter? Si dice che abbiano grandi problemi finanziari. L’incasso potenziale sembra enorme ma non so se alla lunga i problemi saranno risolti. Io non ci credo. Non si può incassare sempre di più per compensare le spese. Superlega? Se ne parlava da dieci anni e abbiamo sempre deciso di mantenere il modello esistente. Poi il coronavirus ha danneggiato tutto il calcio europeo, soprattutto le grandi squadre, che senza tifosi allo stadio hanno perso tanto. Alcuni club hanno pensato che fosse quindi il momento buono per fare una Superlega. Ed è nato un grande casino".