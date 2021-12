Rummenigge: “Superlega come chiamare un SOS. Perplesso dal bilancio della Juve”

L'attuale dirigente della UEFA ecd ex dirigente e giocatore del Bayern Monaco ha parlato della Superlega e del fair play finanziario, oltre che del futuro del calcio

"Il FPF c'è ancora, ma in alcune cose e in alcuni parametri è stato modificato perché il danno del Covid è per tutti, anche per il Bayern, è un grande problema per tutti i club . Noi abbiamo 0 spettatori e ogni partita perdiamo 4 o 5 milioni dai biglietti. Sulla Superlega invece vi chiedo: come mai l'hanno annunciata? Le società italiane e spagnole volevano ridurre il gap con i club inglesi che avevano un grande vantaggio con i soldi dei diritti tv. È stato come chiamare un SOS perché tutti quanti avevano grandi problemi finanziari. Il Barcellona è sotto gli occhi di tutti, ma anche l'ultimo bilancio della Juventus mi ha lasciato perplesso".

"È importante che società come il Bayern Monaco abbiano detto di non avere la voglia di partecipare. Non si può fare la Superlega perché si trasformerebbe il calcio in uno sport americano e con la cultura europea non funzionerebbe. Si incasserebbe di più, ma dove vanno i soldi? Dai giocatori e dagli agenti. Non credo valga la pena che i vari Messi e Ronaldo guadagnino 10 milioni in più. I costi vanno ridotti perché ogni anno siamo costretti, anche al Bayern, a rifinanziare i salari dei giocatori. Non credo che se un giocatore guadagna 6 milioni all'anno invece che 8 diventi povero".