Rumenigge: “Prima che andassero alla Juve, abbiamo trattato Dybala e Chiesa”

Il dirigente ha parlato dei calciatori bianconeri e degli italiani in rosa alla Juventus, con un occhio particolare al mercato e ad alcune rivelazioni sul passato

"Spero che alla fino lo Scudetto lo vinca l’Inter, ma apprezzo molto anche il Napoli di Spalletti. Fossi nelle rivali, non sottovaluterei la Juventus: è partita male, ma risalirà. A proposito dei bianconeri, oltre che un campione, la Juventus ha Chiellini che è una persona per bene e preparata: l’ho appurato di persona anni fa quando Giorgio venne a Monaco per curarsi dal medico del Bayern. Personaggi come lui fanno la differenza in campo e possono farla anche come dirigenti. L’importante sarà dare responsabilità a Chiellini, esattamente come ha fatto il Bayern con me. Spesso, purtroppo, i club puntano sugli ex giocatori per far bella figura con i tifosi".