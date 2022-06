Rui Barros: “La Juve è nata per vincere, l’anno prossimo tornerà al top”

Rui Barros, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Cerco sempre di seguire la Juventus, è normale concludere una stagione senza vittorie. E' una squadra che aveva cambiato allenatore, tanti giocatori e non c'erano ancora i giusti meccanismi. Questo club è nato per vincere, è sempre in possesso di una grande fame di successo, per questo sono sicuro che già dall'anno prossimo tornerà a competere ai massimi livelli. La caduta di quest'anno la ritengo un avvenimento che può succedere nel mondo del calcio. In questi ultimi anni è cresciuta tantissimo la competitività in Italia, ora non c'è più quella distanza che prima esisteva dalla Juventus. Per tornare alla vittoria, questa è un'ottima motivazione".