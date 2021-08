Rugani: tra permanenza e partenza, si decide il futuro del difensore

Il futuro del difensore ancora in bilico

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando alla Continassa in vista della prima giornata di campionato, che domenica la vedrà scendere in campo contro l'Udinese alla Dacia Arena di Udine alle 18. Una partita che arriva dopo l'ultima amichevole disputata ieri contro la formazione Under 23, e vinta per 3-0, in un test che, dopo quello contro l'Atalanta di sabato, è servito a Massimiliano Allegri per fare qualche prova di formazione e per vedere il livello dei giocatori. Il mercato non dovrebbe regalare più sorprese, e dopo gli acquisti di Kaio Jorge e di Manuel Locatelli, la Juventus potrebbe muoversi solo in uscita e a quel punto in entrata di conseguenza.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare i bianconeri, nonostante sia tornato questa stagione, è Daniele Rugani: rientrato dal prestito in questa sessione di mercato, la partenza di Demiral sembrava obbligare la Juventus a tenerlo in rosa come quarto centrale, ma qualcosa potrebbe muoversi in questi ultimi giorni. Dierto De Ligt, Bonucci e Chiellini, e con la partenza di Dragusin, Rugani dovrebbe fare il quarto centrale nella prossima stagione: il difensore ha un contratto con la Juve fino al 2024, a 3 milioni di euro netti, e anche per questo Massimiliano Allegri sembra volersi affidare a lui per completare il reparto difensivo.

Nelle ultime ore però, Rugani è finito nel mirino del Napoli, che vorrebbe prenderlo in caso di partenza di Manolas, che sta spingendo per tornare a giocare in Grecia. Il Napoli ha già sondato il terreno, e la Juventus sembra disposta a cedere il giocatore in prestito secco, con Rugani che andrebbe anche a ridursi l'ingaggio per giocare con Spalletti, che ha già dato il suo benestare per l'operazione. La Juventus, in caso di partenza, si sarebbe già tutelata, con Alessio Romagnoli o Nikola Milenkovic che andrebbero a prendere il posto del centrale in uscita verso la Campania.