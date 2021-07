Rugani nel mirino della Lazio, Sarri vorrebbe rilanciarlo

Il difensore potrebbe trasferirsi in biancoceleste e ritrovare il suo ex allenatore

La Juventus sta per radunarsi alla Continassa agli ordini del rientrato Massimiliano Allegri. Non ci saranno i nazionali italiani, che dopo la vittoria dell'Europeo si prenderanno un meritato periodo di riposo. Da capire se ci sarà Cristiano Ronaldo e quando invece arriveranno i nuovi acquisti. La prima parte del ritiro servirà al tecnico livornese per valutare diversi profili: i rientranti dai prestiti e i presunti esuberi. Max dovrà scegliere chi tenere e chi invece lasciar partire, anche se il mercato potrebbe stravolgere certi equilibri. La sessione sta entrando nel vivo e le voci non fanno che aumentare. L'ultima, in arrivo dal quotidiano romano Il Tempo, riguarda Daniele Rugani. Il centrale classe '94, al rientro dal prestito a Cagliari, sarebbe finito nel mirino della Lazio. Primo sponsor dell'operazione sarebbe Maurizio Sarri, che lanciò Rugani ai tempi dell'Empoli e sarebbe pronto a riabbracciarlo a Roma. Da capire la valutazione della Juventus e la disponibilità della Vecchia Signora a mettere in piedi un'operazione low cost. Si è caldeggiata l'ipotesi prestito oneroso con diritto di riscatto, ma ovviamente la Juventus preferirebbe cederlo a titolo definitivo.