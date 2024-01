Rugani: “Juventus gruppo di valore. Questa è la nostra forza”

Intervistato ai microfoni di Mediaset, Daniele Rugani ha parlato ai margini del successo in Coppa Italia della Juventus contro la Salernitana . Ecco le sue parole: "Il gol? sono contento, per un difensore segnare è sempre bello, capita raramente, quindi è veramente una grande soddisfazione. Per quanto riguarda la partita, per come si era messa, forse è stato un bene, col senno di poi ci ha dato un bello schiaffo, ma ci ha svegliato, perché poi queste partite, lo abbiamo visto anche nelle altre partite di coppa, ci sono state delle sorprese, quindi a volte rischi di impattarle male e probabilmente e quello che è successo a noi. Quello schiaffo ci ha fatto bene, poi siamo stati bravi a reagire e nel secondo tempo a dilagare, quindi è stata una bella vittoria".

Rugani ha aggiunto: "Il gruppo è fatto di ragazzi veramente di valore, è la nostra forza, quella che ci facciamo trovare tutti pronti. Penso sia una mia caratteristica, probabilmente penso anche riconosciuta all'interno della società, quindi cerco sempre di fare il mio dovere quando sono chiamato in causa. Sono contento di averlo fatto oggi e in generale tutti quelli che sono entrati hanno fatto benissimo, quindi è la dimostrazione che il gruppo è coeso, dal primo all'ultimo. Il fatto che non perdiamo mai con me in campo è una cosa che a volte mi chiedo nella mia testa. Che dire, forse è il carattere da bravo ragazzo che ho che mi porta a tenermi le cose dentro e a non far uscire questo lato che mi stai dicendo tu. La domanda me la faccio anche nella mia testa. E' una cosa che anche io sento dentro di me e vedremo se piano piano verrà fuori anche all'esterno".