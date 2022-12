L’ex Juve Rubinho: “Il Mondiale del Brasile è stato una delusione”

L'ex portiere di Genoa e Juve, oggi operatore di mercato, ha parlato in un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, tra Brasile e mercato

redazionejuvenews

Ieri sera l'Argentina è volata in finale al Mondiale e aspetta la vincente di Francia-Marocco. Una delle nazionali più deluse invece è il Brasile, uscito ai quarti con la Croazia. Di questo e non solo ha parlato Fernando Rubinho, ex portiere di Genoa e Juventuse oggi operatore di mercato, ai microfoni di Tuttomercatoweb. Sui verdeoro: "È stata una delusione. Tutti noi brasiliani credevamo che la Nazionale avesse tutte le carte in regola per vincere. C’erano tutti i presupposti per fare bene. E invece è andata male".

La panchina del Brasile cerca un nuovo padrone: "Tite in due mondiali non ha fatto bene. In Brasile ci sono degli allenatori importanti. Si parla tanto di tecnici stranieri, però per la cultura del Brasile come in Italia non sarebbe il massimo prendere un selezionatore di un’altra nazione".

L'idea: "All’Internacional de Porto Alegre ha fatto molto bene. In Nazionale era giovane e ha fatto delle scelte un po’ strane. Oggi ha più esperienza e può essere una buona scelta. Vedrei bene Rogerio Ceni. Si parla di Fernando Denize ma non so se con calciatori importanti sarebbe in grado di ripetere il suo lavoro".

Sul prossimo mercato italiano: "Ci sono tante squadre che hanno bisogno di rinforzi. Sarà un mercato movimentato. E anche le big cercheranno innesti importanti".