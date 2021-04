Rubinho: “A Pogba farebbe bene tornare alla Juve con Pirlo. Su Buffon e la Juve..”

Il portiere ha parlato della sua ex squadra

Il brasiliano ha poi parlato della sua esperienza in bianconero, dando un consiglio di mercato al suo ex compagno ai tempo della Juventus Paul Pogba: "A Paul farebbe bene tornare in bianconero, soprattutto con Pirlo che fu suo mentore in campo. Alla Juve ho passato anni meravigliosi ma la prima stagione al Genoa è la più importante. Iniziò la mia storia grazie a dei professionisti che mi aiutarono a diventare un portiere migliore: grazie a loro ho avuto la possibilità di vincere quattro scudetti con la Juventus".

Queste le parole dell'ex giocatore, che danno seguito a quelle pronunciate ieri da Giorgio Chiellini sempre sul numero 77 dei bianconeri Gianluigi Buffon: "Durante la sosta per le Nazionale il mio rinnovo e quello di Gigi Buffon sembrava fosse un problema ma non è così. Non esiste questo problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. E' fantamercato, ma sicuramente non giocherei mai con un'altra maglia in Italia o in Europa, non è proprio attuale. Io però in questo momento sono concentrato solo sugli attaccanti dell'Atalanta. Sono e siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi quindi ho già tanti pensieri per dover stare dietro a tutto il resto ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale".