Rubinato (Juve Club Hollywood): “Grande evento con Del Piero e Chiellini”

Matteo Rubinato , presidente dello Juventus Club HollyWood, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "A dream became true , non penso ci sia altro modo per poterlo descrivere. I rumors di una tournée nella West Coast si erano sparsi verso marzo/aprile e durante il mese di giugno la notizia è diventata ufficiale. La Juventus ha fatto un gran lavoro nell’organizzare l’evento e a concedere uno spazio adeguato ai Fans Club del Nord America. E poi insomma, la presenza di Del Piero e Chiellini : come poteva essere meglio di così".

Sull'importanza dell'evento: "Personalmente, e anche come Presidente dello JOFC Hollywood, non posso che avere il massimo rispetto e ammirazione per lo staff della Juventus, ci sono stati vicini e ci hanno aiutati a realizzare un sogno. Penso che nel mercato americano si possa fare ancora molto. La presenza di McKennie aiuta molto, ma in questo la Juve dovrebbe essere supportata di più dalle altre squadre e soprattutto dalla Lega. Da sola non penso sia in grado di recuperare su Real Madrid, Barcellona o la Premier League. Faccio un esempio banale: come si fa a dire di investire nel mercato americano se poi mettono tutte le partite interessanti ad orari inaccessibili o durante giorni settimanali?. Come Juventus Club nelle prime 5 partite abbiamo l’occasione di trovarci solamente per Juventus-Roma e si tratta comunque di una partita alle 9 di mattina orario locale. Fiorentina-Juventus è addirittura tre ore prima, sinceramente un evento non organizzabile mentre le altre tre si giocheranno di lunedì, martedì o venerdì in orari lavorativi. Impossibile".