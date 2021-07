Roy Keane contro Pogba: “Se vuole se ne vada, tanto non corre nemmeno più”

Le parole dell'ex giocatore

redazionejuvenews

La Juventus sta continuando ad allenarsi alla Continassa in vista della ripresa del campionato, in programma il 22 agosto. I bianconeri hanno vinto la loro prima amichevole stagionale sabato contro il Cesena, imponendosi per 3-1 con una formazione piena di giovani, che hanno ben figurato sotto gli occhi di Massimiliano Allegri. A partire da oggi, il tecnico toscano inizierà ad avere a disposizione molti dei big, dal momento che questa mattina sono tornati a Torino, oltre a Cristiano Ronaldo, Kulusevski, Rabiot, Ramsey e De Ligt. A poco a poco quindi il gruppo inizia a formarsi, con la settimana prossima che vedrà il ritorno degli ultimi giocatori, i sudamericani e i quattro italiani Campioni d'Europa.

In attesa del resto del gruppo quindi, Allegri sta lavorando con i giocatori a disposizione, aspettando anche quelli che arriveranno dal mercato. Detto di Locatelli, la cui trattativa sembra in dirittura d'arrivo, la Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di innesti per migliorare la squadra, e gli occhi di Cherubini continuano a sondare la pista che porta a Paul Pogba, ormai in rotta con il Manchester United.

A proposito del futuro del giocatore, l'ex calciatore del Manchester United Roy Keane ha parlato intervistato dai microfoni del Mirror del futuro del Polpo e della sua volontà: “Credo che come in ogni situazione che va per le lunghe, per lo United sia arrivato il momento di dire basta. Ci sono stati altri giocatori se ne sono voluti andare dallo United prima d’ora: David Beckham, Peter Schmeichel. E si parla di leggende del club. Il signor Pogba vuole andarsene? Che se ne vada. Se n’è andato la prima volta e lo United è sopravvissuto, sopravvivrà anche se se ne va un’altra volta, fidatevi di me. Fra l'altro l'ho osservato i da vicino. Non corre. E in questo gioco devi correre".