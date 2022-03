Roy: “Gravenberch è un Pogba acerbo. De Ligt si è integrato alla grande”

Brian Roy, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista, dove ha parlato del calcio olandese, di De Ligt e Gravenberch.

Brian Roy, ex calciatore e membro del settore giovanile dell'Ajax, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com sul calcio olandese, Gravenberch e De Ligt. Ecco le sue parole sul centrocampista dei Lancieri: "Non è adatto per l'età, ma lo è per mentalità, fisicità e qualità tecniche. Ryan è molto giovane, non ha ancora compiuto vent'anni, e non sta giocando parecchio nell'ultimo periodo. Ma c'è da dire che in Italia apprezzate molto i nostri giocatori. Il calcio italiano fa per lui, è un giocatore che vedrei benissimo alla Juventus. E' bravo ad attaccare, a difendere, è veloce, tecnico e forte fisicamente, Allegri sarebbe l'allenatore ideale per farlo crescere ancora di più. Il giovane ha bisogno di giocare, solo così può crescere. Ryan è un diamante grezzo, si deve ancora sviluppare come calciatore. Per cui vederlo in panchina, per me, non sarebbe così grave. Ciò che voglio dire è che non si impara solo sul terreno di gioco."