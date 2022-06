Roy: “De Ligt molto migliorato, l’anno scorso la sua miglior stagione”

Bryan Roy, ex calciatore e membro del settore giovanile dell'Ajax, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di De Ligt, difensore della Juventus. Ecco le sue parole: "Le sue qualità in fase difensiva sono molto migliorate in Italia, per me quest'anno ha disputato la sua miglior stagione. La Juventus è il miglior club in Italia insieme ad Inter e Milan, ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria di diversi trofei. La Serie A, ai miei tempi, era il miglior campionato del mondo, purtroppo oggi non lo è più. Per esser ancora più grande, è giusto provare l'esperienza in Inghilterra".