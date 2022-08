Rovella ufficiale al Monza: “Spero di sfruttare questa occasione”

In bianconero si mette in mostra nel precampionato e viene mandato in campo in tutte le prime tre giornate dell’attuale Serie A. Dopo il secondo posto agli Europei Under 17 nel 2018, è stato capitano dell’Italia Under 19, prima di entrare a far parte stabilmente degli azzurrini Under 21, con cui ha giocato l’Europeo nel 2021 e si è qualificato per quello del 2023. Complessivamente vanta 46 presenze in Serie A e 15 con 3 reti nell’Italia Under 21. Benvenuto Nicolò!". Anche la Juventus ha comunicato il trasferimento con un Tweet: "UFFICIALE | Nicolò Rovella in prestito al Monza fino al 30 giugno 2023. Buona fortuna, Nico".