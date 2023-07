Rovella torna a Torino: per lui 15 giorni di stop

La Juventus si trova negli Stati Uniti per la seconda parte della preparazione , che li ha portati a disputare la prima amichevole stagionale: dopo l'annullamento della partita contro il Barcellona, i bianconeri hanno giocato contro il Milan, pareggiando per 2-2 e poi vincendo la sfida ai rigori, con Carlo Pinsoglio protagonista assoluto ed autore di due parate su altrettanti rigori. Ora la squadra di Massimiliano Allegri continuerà la sua preparazione fino al 3 agosto, quando giocherà l'ultima partita prima del rientro in Italia contro il Real Madrid .

Dall'America però ci sono già stati dei rientri, uno su tutti quello di Nicolò Rovella : il centrocampista, rientrato dal prestito al Monza dello scorso anno, dove ha fatto molto bene, è tornato in Italia per sottoporsi agli esami dopo il problema muscolare riscontrato negli allenamenti oltreoceano.

I primi accertamenti in America avevano evidenziato una piccola lesione, con il giocatore che è rientrato alla Continassa per iniziare la sua riabilitazione: il giocatore dovrà stare 15 giorni fuori, in attesa di capire se il suo futuro sarà sotto la Mole o se verrà dirottato in prestito per crescere per un altro anno.