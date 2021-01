Rovella sfida il suo futuro

TORINO – La Juventus continua la sua marcia in questo mese di gennaio, e dopo aver vinto contro Udinese, Milan e Sassuolo, i bianconeri cercheranno questa sera la vittoria contro il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia e la qualificazione al turno successivo, prima di concentrarsi sulla partita in programma contro l’Inter domenica sera a San Siro.

I bianconeri sfideranno questa sera il Grifone con una formazione molto rimaneggiata, che vedrà Buffon tornare tra i pali, con il capitano Giorgio Chiellini che riprenderà il suo posto in difesa. Insieme a lui dovrebbero fare reparto Merih Demiral e Dragusin, con Frabotta e Bernardeschi esterni di centrocampo, in mezzo Arthur, Rabiot e Portanova e in attacco Kulusevski e Morata. Molti i giocatori bianconeri che Pirlo lascerà a riposo questa sera, oltre a tutti gli indisponibili che il tecnico spera, almeno in parte, di recuperare per domenica sera. Se Dybala, De Ligt e Alex Sandro non saranno della partita, ottimismo c’è sulla presenza di Chiesa e McKennie, che verranno valutati giorno per giorno, e su quella di Juan Cuadrado, che se dovesse risultare negativo al tampone del 15 potrebbe prendere parte al derby d’Italia.

La partita di questa sera allo Stadium sarà importante anche per vedere all'opera il recente, e quasi ufficiale, acquisto della Juventus: dopo le visite mediche effettuate lunedì al J Medical, Nicolò Rovella scenderà in campo questa sera contro quella che sarà la sua prossima squadra, sperando di giocare al meglio. Il giocatore passerà in bianconero per 10 milioni di euro che saranno pagati sotto forma di bonus. La Juve lascerà Rovella in prestito a Genova per almeno sei mesi con l'opzione di prolungare il tutto per la stagione 2021/2022, mentre i bianconeri hanno ormai deciso col presidente Preziosi anche le contropartita tecniche: con Manolo Portanova, valutato 7 milioni di euro e la punta Elia Petrelli che andranno a vestire la maglia rossoblu.