Rovella si sblocca e la Juve lo osserva: il suo futuro può essere bianconero

Nicolò Rovella, in prestito al Monza dai bianconeri, trova un gol che sa di futuro: il centrcampista 2001 si candida per restare alla Juve

La Juventus ha la testa sul delicato confronto all'Olimpico contro i biancocelesti dell'ex Maurizio Sarri. Allegri prepara la squadra in attesa del match e ragiona sull'undici titolare da mandare in campo, nella sfida che chiuderà il 29esimo turno di campionato. Giornata in cui si è disputata anche Udinese-Monza, gara che la Juve ha visto da vicino, non per questioni di classifica, bensì per la presenza di Nicolò Rovella.