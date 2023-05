Rovella: “La stagione al Monza è stata propedeutica al ritorno alla Juve”

Intervenuto nel corso del programma Croquetas, in onda su Dazn, il centrocampista della Juve Nicolò Rovella ha parlato della sua stagione in prestito al Monza: " È stato un anno molto positivo per me, non me l’aspettavo. Speravo di giocare e fare un po’ di esperienza, è andata oltre le aspettative e sono molto felice. Palladino ? È stata molto importante, quasi determinante . Mister Stroppa mi ha chiamato per farmi venire qua. Quando è arrivato Palladino dall’inizio mi ha dato subito fiducia, mi ha dato tanti consigli e aiutato anche fuori dal campo. Avendo finito di giocare presto ancora si ricorda le dinamiche".

Con 27 presenze, 1 gol e 1 assist Rovella è diventato uno dei perni del centrocampo della squadra di Palladino, decisivo in più di un'occasione. Dopo le ottime prestazioni viste al Monza il classe 2001 la prossima estate tornerà alla Juve, dove Allegri deciderà se tenerlo in squadra o mandarlo di nuovo in prestito. Quale sarà il suo futuro? "Non lo so - ha ammesso Rovello -, vedremo questa estate. Credo sia stata una stagione propedeutica a ritorno alla Juve. Anche questo mi ha fatto crescere. Dopo il campionato per fortuna c’è l’Europeo Under 21 e poi si penserà alla prossima stagione. Quando mi sono allenato con la Juve ho capito il livello che c’è lì. Mi serviva un gradino per stare a quel livello e provare a giocare con loro".