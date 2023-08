Rovella: “Preferisco parlare della Lazio e non della Juventus”

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio ed ex Juventus, ha detto la sua sulla nuova avventura in biancoceleste, toccando diversi temi.

Nicolò Rovella, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua nelle conferenza di presentazione alla Lazio. Ecco le sue parole: "Per me la Lazio è un grande passo avanti, ho voluto fortemente essere qui perché è un'occasione unica. Una grande opportunità, avevo fatto un buon campionato a Monza e mi mancava questo step per giocarmi le mie carte. Il numero di maglia è per mio papà.