Rossi (CT Ungheria): “L’Italia resta una Nazionale di primo livello”

Nell'Europeo l'Italia ha meritato, ma ha avuto anche un pizzico di fortuna, che ci vuole sempre per ottenere risultati. Si è però ritorta contro nelle qualificazioni al Mondiale. Non posso criticare le scelte di Mancini, penso che l'Italia abbia pagato il fatto di aver sbagliato due rigori con un giocatore che normalmente non ne sbaglia neanche uno. Ci sono stati tanti episodi contrari. Per quello che ho visto io l'Italia era e continua ad essere una Nazionale di primissimo livello. Purtroppo non si è qualificata al Mondiale, ma Mancini ha a disposizione giocatori importantissimi che giocano tutti nei top campionati e credo non ci sia da preoccuparsi per il futuro.