Rossi (ct Ungheria): “Juve? Credo che quest’anno non vincerà il campionato”

Il commissario tecnico dell'Ungheria ha parlato

redazionejuvenews

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, ha parlato del campionato di Serie A ai microfoni di TWM: "La nostalgia quando vengo a Torino c'è, visto che vengo a trovare mia mamma e i miei fratelli. Non ho nostalgia per il calcio italiano però, lo seguo e conosco le vicissitudini soprattutto di Torino e Juventus, come la Sampdoria. Ci sono tanti tecnici bravi ed è un campionato molto difficile, un campionato dove ci sono molti bravi allenatori e molti bravi calciatori. Scudetto? Arriveranno le prime quattro attuali fino in fondo e vedo tra le favorite l'Atalanta, una squadra particolare che ha raggiunto il massimo del rendimento nel girone di ritorno e farà sicuramente bene anche quest'anno, a meno che non abbia un calo di prestazioni per via della Champions.

Se farà così la vedo come una delle maggiori accreditate per la vittoria finale. Potrebbe ripetere quello che fu il miracolo del Verona. Se il Toro ha trovato la quadra giusta con l'arrivo di Juric? Credo di sì. Juric è un allenatore sanguigno e non scontato. È sincero e dice quello che pensa senza peli sulla lingua. Incarna lo spirito del vecchio cuore granata, i tifosi lo stimano e penso che potrà raggiungere ottimi successi. Se la Juve arriverà in Champions? Credo che quest'anno non vincerà ma penso che possa farcela.

Sarà dura, è partita male e ha dei problemi che non conosciamo ancora e che sono poco chiari. C'è comunque Allegri, un allenatore molto bravo e per questo ci possiamo aspettare un ritorno dei bianconeri. Qualche giocatore dell'Ungheria che vedrei bene in Serie A? Non vorrei fare nomi ma se devo farne uno dico Attila Szalai, lo vedrei bene in Italia ma a quello che so sta andando al Chelsea. Ora gioca al Fenerbahce ed è stato seguito da tanti club spagnoli, ma non dico quali".