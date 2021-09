Ronaldo vieta alla madre di andare allo stadio

Il portoghese protettivo con la famiglia

La Juventus ha dovuto dire addio negli ultimi giorni della sessione di mercato a Cristiano Ronaldo, tornato in Inghilterra al Manchester United, alla corte del suo ex compagno di squadra Solskjaer. Il calciatore portoghese ha fatto ritorno nella città che lo ha consacrato al grande calcio, e probabilmente terminerà la sua carriera all'Old Trafford, salvo eventuali proposte in campionati come quello arabo o americano. Molto sulle decisioni del portoghese pesa il punto di vista della mamma Dolores, con il quale l'ex calciatore della Juventus ha un rapporto strettissimo.

I due sono molto uniti, sia per il difficile background che accompagna la famiglia del numero 7, sia per il dolore della morte del padre di Ronaldo, che lo ha ancora di più avvicinato alla figura femminile. Proprio per questo, il nuovo giocatore del Manchester United ha preso una decisone insolita. ossia quella di tutelare la salute della madre vietandole di andare allo stadio. Stando a quanto riporta il The Sun, il proghese avrebbe vietato alla mare di assistere alle partite ad Old Trafford per preservare il suo stato, e non farle vivere momenti di tensione o nervosismo, che la signora non riesce più a sopportare come prima.

A confermare il tutto le parole che lo stesso Ronaldo ha pronunciato a Piers Morgan,un giornalista del Daily Mail: "Non è possibile che venga allo stadio, si innervosisce troppo. Meglio che resti lontana dalle tribune nelle partite ad alta tensione, preferisco così. Le sono e le sarò sempre riconoscente. Mamma è il pilastro della nostra famiglia, mi ha sempre sostenuto. Ha lavorato tantissimo per tutti i noi, soprattutto per me. Ha sofferto tanto per garantirmi l'opportunità di giocare a calcio. Ricordo ancora quando avevo 12 anni e le dissi che volevo andare a Lisbona per giocare con le giovanili dello Sporting Lisbona. Mi rispose che per lei sarebbe stato difficile lasciarla andare, ma che, non mi avrebbe tarpato le ali né fermarmi. Mi ha lasciato libero di inseguire i miei sogni".