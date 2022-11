Ronaldo-United, aria di addio per l’ex Juve: “Non rispetto Ten Hag”

Il fenomeno portoghese ha poi aggiunto: " Ferguson sa meglio di chiunque altro che il club non è sulla strada che merita di essere. Lui sa. Tutti sanno. Le persone che non lo vedono... è perché non vogliono vederlo. Sono ciechi. Penso che i fan dovrebbero sapere la verità. Voglio il meglio per il club. Questo è il motivo per cui sono tornato al Manchester United. Abbiamo delle cose interne che non ci aiutano a raggiungere i massimi livelli come City, Liverpool e adesso anche Arsenal . Un club con queste dimensioni dovrebbe essere in cima all'albero secondo me e purtroppo non lo sono".

“Bisogna distruggere per ricostruire e se iniziano con me, per me, non è un problema - ha continuato. Amo il Manchester United, amo i tifosi, sono sempre dalla mia parte. Ma se vogliono farlo in modo diverso... devono cambiare molte, molte cose. Ten Hag? Non lo rispetto perché non mostra rispetto per me. Se non hai rispetto per me, non avrò mai rispetto per te".