Ronaldo si rilassa e si allena nella sua villa in Portogallo

Giornata rivoluzionaria in casa della Juventus, con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera per cui manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Andrea Pirlo lascia quindi la guida dei bianconeri dopo una sola stagione, e dopo aver conquistato la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la qualificazione all'ultima giornata alla prossima Champions League. Dopo l'ufficialità del ritorno del tecnico toscano, in casa bianconera inizieranno le manovre di mercato, con molti giocatori che hanno il futuro in bilico e che non sono ancora sicuri di far parte del prossimo progetto tecnico.

Tra questi, anche se il discorso è un po' più complicato e diverso, c'è Cristiano Ronaldo: il portoghese ha concluso la stagione da capocannoniere della Serie A, vincendo anche la Coppa Italia, unico trofeo nazionale che mancava nel suo palmares italiano. Ora il futuro di Ronaldo è ancora in bilico, con un anno ancora di contratto con la Juventus che il portoghese dovrà decidere se onorare o no. Intanto Ronaldo pensa all'Europeo e al Portogallo, per il quale sta continuando ad allenarsi assiduamente: come mostrato dalla compagna Georgina attraverso le sue Instagram Stories, il calciatore è apparso nel video girato dalla modella intento ad allenarsi sul balcone della casa portoghese dei due. Un po di relax e allenamento in famiglia, prima del prossimo impegno continentale.

Della Juventus ha parlato anche Claudio Marchisio: "Non si può vincere per sempre, prima o poi doveva succedere. Quest’anno la squadra al di là della posizione in classifica ha perso tanti punti contro squadre che lottavano per salvarsi e questo ha inficiato tanto sul rendimento finale. Questa stagione è una grande lezione da cui imparare: forse le tante vittorie consecutive hanno portato a dare per scontati risultati che in realtà non lo erano per niente. Detto questo, alla fine parliamo di una squadra che per meriti suoi o demeriti degli altri si ritrova in Champions League e con due trofei vinti. Ci si aspettava di più? Vero, ma alla fine la sufficienza credo sia arrivata".