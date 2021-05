Ronaldo saluta Pirlo: “Grazie di tutto Maestro, è stato un onore”

Il portoghese ha condiviso una storia

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve, accompagnata anche dall'inevitabile divorzio tra la Vecchia Signora e Pirlo, dopo appena un anno. La gioia per il ritorno dell'allenatore livornese è incontenibile ma bisogna anche riconoscere i meriti del lavoro svolto dall'ex Campione del Mondo, uscito a testa altissima con tanto di due coppe conquistate, Supercoppa prima e Coppa Italia poi, oltre alla qualificazione alla Champions che sembrava insperata fino a qualche settimana fa. Proprio per questo, sono stati tantissimi i messaggi di incoraggiamento e di conforto ricevuti da Pirlo, da quelli che sono stati i suoi calciatori in questa stagione, fino ai suoi colleghi ed ex compagni di squadra. Anche il fenomeno di Funchal Cristiano Ronaldo ci ha tenuto in maniera particolare a dimostrare tutto il suo affetto e lo ha fatto attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram qualche istante fa.