Causa Ronaldo-Juve, i legali bianconeri non sono preoccupati: il punto

La Juve dovrà fare 19 milioni di euro a Ronaldo? I legali bianconeri non sono affatto preoccupati dalla causa: il motivo

Nel corso dell'estate Cristiano Ronaldo ha fatto causa alla Juve, denunciando come il club bianconero gli debba ancora 19 milioni di euro. Pagarli per la Vecchia Signora sarebbe un brutto colpo, ma i legali bianconeri sono molto sicuri che in realtà non ci sia nulla di cui preoccuparsi.

Tutto è nato nel corso del periodo del Covid, con la famosa manovra stipendi. I giocatori hanno infatti rinunciato al pagamento di quattro mensilità, per poi firmare un documento in cui la Juve si impegnava a pagarne tre negli anni a venire. Secondo CR7 i bianconeri non hanno mai rispettato l'accordo ma il problema per il portoghese è che lui quel foglio non l'ha mai firmato.

I legali di Ronaldo non hanno quindi nulla a cui appellarsi e come se non bastasse CR7 al momento del trasferimento allo United ha firmato un documento in cui dichiara di non avere più alcuna pendenza con la Juve. Secondo i legali del club il caso è quindi completamente campato per aria: i 19 milioni di euro sono al sicuro.

