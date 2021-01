Ronaldo fa gli auguri a Georgina: “Auguri all’amore della mia vita”

TORINO – La Juventus giocherà questa sera contro la SPAL nella partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. IL match verrà giocato tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino, con i bianconeri che in caso di vittoria affronteranno nelle semifinali, con gara di andata e ritorno, l’Inter, vittoriosa ieri sera nel derby contro il Milan per 2-1. I bianconeri giocheranno la partita di andata dell’eventuale semifinale contro i nerazzurri fuori casa, per giocare poi il ritorno in casa. La squadra di Andrea Pirlo è quindi chiamata a vincere stasera, per continuare la sua marcia anche in Coppa Italia, mentre in campionato continua la sua rincorsa al Milan capolista, distante sette punti.

Chi questa sera dovrebbe partire quantomeno dalla panchina è il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, a cui Andrea Pirlo dovrebbe concedere questa sera un turno di riposo, in vista dei prossimi impegni, che vedranno i bianconeri, in caso di passaggio del turno, giocare ogni tre giorni fino alla partita in programma contro il Porto e valevole per gli ottavi di finale della Champions Legue.

Ieri sera, alla viglia della partita, Ronaldo ha potuto festeggiare il compleanno della sua compagna, Georgina Rodriguez. La modella compie infatti oggi 27 anni, e attraverso le sue Instagram Stories, ha publicato due foto nelle quali si vede quello che il portoghese le aveva preparato per festeggiare: una tavola apparecchiata per due e un grande mazzo di fiori, con la coppia che ha passato, da quanto si deduce dalle immagini, una serata intima e romantica.

Il portoghese ha poi voluto fare anche pubblicamente gli auguri alla compagna, postando una foto sul suo profilo Instagram che li ritrae insieme: “Buon compleanno all’amore della mia vita”. Questa la scritta che accompagna lo scatto, con Ronaldo pronto a dedicare nuovi gol alla madre dei suoi figli.