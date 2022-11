Quale sarà il futuro dell’ex Juve Ronaldo? Dalle big di Premier… al Pescara

Partiamo da un presupposto: difficile, anzi difficilissimo rivederlo alla Juve. I bianconeri hanno deciso di cambiare rotta, puntando su un giovane di grandissime prospettive come Vlahovic . Il CR7 bis non ci sarà. Le principali candidate sono in Premier League . Il Manchester City di Guardiola ha Haaland ma ha anche abbastanza denaro da potersi permettere il cartellino del fenomeno portoghese. Ma occhio anche al Chelsea , alla ricerca di una punta, e al ricchissimo Newcastle . All'estero le uniche altre big che potrebbero permetterselo sono poi il PSG (immaginate Messi, Neymar, Mbappe e Ronaldo insieme?) e il Bayern Monaco.

L'opzione più divertente viene però dall'Italia. Inter? Milan? Napoli? No, Pescara. In un simpaticissimo tweet, la squadra biancoazzurra ha scritto: "Ce lo state chiedendo in molti. No, non pubblicheremo la foto di Ronaldo con la nostra maglia. Sarebbe banale e cringe". Il riferimento è a un fotomontaggio del 2019 dove la squadra chiedeva a Cristiano di vestire la maglia del Pescara. Chissà, tutto può succedere. Ma parlando di mercato, si lavora per una Juve mozzafiato: la formazione bianconera del 2023<<<