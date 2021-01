Ronaldo e Georgina in Valle D’Aosta per il compleanno: bufera sul portoghese

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro la SPAL la partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, imponendosi contro la squadra bianco azzurra per 4-0. Per la squadra di Andrea Pirlo sono andati a segno Alvaro Morata su rigore e Gianluca Frabotta nel primo tempo, con la ripresa che ha messo a referto le reti di Dejan Kulusevski e Federico Chiesa, autore del definitivo 4-0 in pieno recupero. La partita di ieri sera ha visto l’esordio dal primo minuto con la prima squadra del centrocampista Nicolò Fagioli, al quale si sono poi aggiunti quelli dei giovani Di Pardo e Da Graca, tutti e tre ben figuranti durante il match.

Andrea Pirlo ha risparmiato la partita di ieri sera a Cristiano Ronaldo, che però nel frattempo potrebbe essere finito nei guai. Ieri infatti il portoghese ha festeggiato il ventisettesimo compleanno della compagna Georgina Rodriguez, con i due che avrebbero trasgreditori le norme anti-Covid varcando i confini regionali. Approfittando anche della mancata convocazione per la partita contro la SPAL, Ronaldo e Georgina avrebbero varcato i confini regionali tra Piemonte e Val D’Aosta, entrambe regioni considerate zona arancione, per trascorrere due giorni sulla neve nella zona della Val Veny, ad ovest di Courmayeur. Secondo quanto è stato riportato da alcune testimonianze, il fenomeno portoghese della Juventus e la compagna Georgina avrebbero soggiornato in un albergo ufficialmente chiuso e avrebbero anche fatto un giro in motoslitta. A tradire la loro fuga d’amore sarebbe stato un video pubblicato e poi prontamente rimosso dal web. Se la veridicità di queste notizie fosse confermata, così come quella della partenza del giocatore e dell’esistenza del video in questione, il giocatore potrebbe essere multato e sanzionato per quanto fatto.

